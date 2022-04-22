Петицию о прекращении поставок оружия Украине создали в Германии

Друзья Крыма в Германии создали петицию с требованием остановить поставки оружия Украине. Обращение набрало уже свыше 25 тысяч подписей, рассказал РИА «Новости» постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Наши друзья из земли Баден-Вюртемберг инициировали общественную петицию с требованием к правительству Германии прекратить поставки вооружений на Украину. Мы благодарны им за честный, дружественный выбор в пользу денацификации Украины и скорейшего мирного разрешения ситуации», — подчеркнул Мурадов.

Он выразил надежду на то, что к петиции присоединятся «все здравомыслящие жители ФРГ».

Ранее сообщалось, что власти Германии готовятся поставлять на Украину танки Т-72 при помощи Словении. До этого власти ФРГ заявляли, что страна не собирается задействовать свои вооруженные силы на Украине, а потом в Германии запланировали поставку через страны Восточной Европы. Немецкие СМИ предположили, что вопрос поставок вооружения на Украину может привести к отставке канцлера ФРГ Олафа Шольца.