Мир 15 февраля 2023, 02:45 Петицию о переименовании России в Московию рассмотрят на Украине Петицию о переименовании России в Московию подписали 25 тысяч украинцев РИА «Новости»

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Петиция о переименовании России в Московию набрала необходимое для ее официального рассмотрения количество голосов. Судя по данным на сайте президента Украины Владимира Зеленского, документ подписали 25 тысяч человек.

Авторы петиции просят заменить названия «Россия» и «Российская Федерация» на «Московия» и «Московская Федерация».

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По состоянию на 14 февраля, обращение смогло набрать необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов. По правилам платформы, Зеленский должен будет предоставить на него официальный ответ. В случае одобрения документ внесут на рассмотрение Верховной рады.

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Пользователь, которая представилась Валерией Шахворостовой, подала петицию о переименовании страны 23 ноября. По ее мнению, Россия не является потомком Киевской Руси, поэтому ее необходимо переименовать в Московию. Также автор петиции предложила заменить термин «русский» на «московский».

Ранее с аналогичной инициативой к Владимиру Зеленскому и Верховной раде обращались депутаты из Львовского областного совета. На заседании, которое прошло в декабре 2021 года, постановление об обращении поддержали 59 человек.