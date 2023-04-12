Мир 12 апреля 2023, 08:23 Петицию о лишении гражданства предстоятеля УПЦ создали на Украине Петиция о лишении гражданства предстоятеля УПЦ появилась на сайте президента Украины РИА «Новости»

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Петицию о лишении гражданства Украины предстоятеля канонической УПЦ митрополита Киевского Онуфрия зарегистрировали на сайте украинского президента. Ее автор указал на то, что у священнослужителя якобы есть российские документы, поэтому СБУ должна проверить эту информацию и принять меры, сообщил ТАСС.

В петиции указано, что данные о том, что митрополит имеет паспорт и загранпаспорт гражданина РФ, распространили местные СМИ. Эту информацию, по мнению автора документа, должна изучить Служба безопасности Украины. В случае подтверждения — ей следует прекратить гражданство Украины предстоятеля УПЦ, подчеркнул он. Пока петиция набрала 250 голосов. Для рассмотрения президентом ей требуется набрать 25 тысяч.

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Сам священнослужитель сообщал, что в конце 1960-х поступил в Московскую духовную семинарию, а потом в академию. В 1988 году его перевели на Украину — в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, а затем — в Буковину.

«В это время распался Советский Союз, и я, будучи до этого де-факто гражданином России, взял украинский паспорт», — пояснял митрополит.

По его словам, российское гражданство при этом автоматически продлилось, но он им не интересовался и не пользовался. Когда отношения между Россией и Украиной стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, он покинул российское гражданство.

«У меня нет русского паспорта», — указал предстоятель УПЦ.