Петиция за переименование улицы в Миннеаполисе в честь Флойда появилась в Сети

На сайте change.org 4 июня появилась петиция с просьбой о переименовании одной из улиц Миннеаполиса в честь убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. За два дня ее подписали свыше 17,3 тысяч жителей города.

Как уточнило РИА «Новости», Флойд погиб перед продуктовым магазином на пересечении 38-й улицы и проспекта Чикаго. «Мы просим город Миннеаполис переименовать проспект Чикаго в память и в честь о нашем скончавшемся брате Джордже Флойде», — говорится в тексте петиции. В честь Джорджа Флойда был переименован участок 16-й улицы перед Белым домов в Вашингтоне. Глава гоорода Мюриэл Боузер сообщил, что отныне она называется Black Lives Matter Plazа («Жизни черных имеют значение»).