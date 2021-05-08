Петиция против Олимпиады в Токио собрала более 190 тысяч подписей

Более 191 тысячи подписей собрала петиция против Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио всего за 47 часов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Между тем не только в Токио, но и в регионах, а также во всех странах мира до сих пор так и не остановлена пандемия коронавируса. Начатая в конце прошлого года вакцинация на сегодняшний день продвигается лишь в части регионов Европы и США», — говорится в тексте петиции.

Утром 5 мая был объявлен сбор подписей. Процедуру организовал общественный и политический деятель Кэндзи Уцуномия. В прошлом году он баллотировался на выборах губернатора японской столицы.

Петиция адресована главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Он должен посетить Японию 17 мая. Также она посвящена главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамае Марукава, главе оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото и губернатору Юрико Коикэ. Организаторы считают, что правительство пытается насильно провести Олимпийские игры.

По последним данным, в Японии в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом находится 1131 житель. Это рекордный показатель с начала пандемии.