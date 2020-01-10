Петербуржец, живущий в Австралии, рассказал о бушующих на континенте лесных пожарах

«Буш, так в Австралии называют лес, горит каждый год, особенно в период засухи и жары. Так природа его обновляет. Небольшие пожары эвкалиптовым лесам и местной австралийской флоре не очень страшны. В основном сгорают опавшая листва и сухие ветки, а деревья остаются нетронутыми, и лес постепенно восстанавливается», — объяснил Мамаев.

Он рассказал, что способ борьбы с лесными пожарами разработали еще аборигены. В зимнее время они поджигали леса, пока земля сырая, а на ветках лежит снег. Так лес обновлялся.

«Этот традиционный метод борьбы с пламенем используется и сегодня. Его называют „контролируемые пожары“. Сейчас зимой специалисты делают поджоги, чтобы было меньше лесного мусора, который может разгореться. Если пожары вовремя не предотвратить летом, а сейчас в Австралии как раз самый разгар лета, в период засухи может произойти случайное возгорание, которое оборачивается большими пожарами», — пояснил петербуржец.

Конечно же, кроме традиционного способа, в Австралии используются вертолеты, самолеты и пожарные бригады для тушения. Однако важно именно предотвратить возгорания.

В Австралии множество людей записываются в число волонтеров.

«Чтобы стать волонтером и помочь в борьбе с лесными пожарами, нужно пройти специальную подготовку. Без нее добровольцы могут только оказывать помощь пострадавшим людям и животным, собирать пожертвования. От пожаров страдают не только коалы, но и вомбаты, кенгуру, дикие собаки и многие другие животные. В специальных приютах им оказывают помощь», — рассказал Кирилл Мамаев.

Ранее австралиец Патрик Бойл рассказал «360» об опыте спасения пострадавших при пожаре животных.