Петербурженка объявлена в международный розыск за членство в террористической организации

Жительницу Петербурга объявили в международный розыск, поскольку она примкнула за запрещенной на территории РФ террористической группировке «Исламское государтво». Она уехала в Сирию и стала проповедницей радикального ислама.

Петербурженка познакомилась со своим избранником в 2011 году, он был из Дагестана. Из-за возлюбленного женщина стала интересоваться исламом. Они образовали союз и поехали жить в Турцию. Затем ее супруг отправился в Сирию, чтобы воевать там на стороне террористов, и погиб. Тогда женщина поехала в Сирию и родила там ребенка от еще одного исламиста.

Сейчас она боевая единица запрещенной группировки, расказал сайт «Русская планета».

Женщину заочно арестовали, также она объявлена в международный розыск.