Мир 12 декабря 2023, 15:28 Петербургские перевозчики возобновят поездки в Финляндию после открытия границ РИА «Новости»: автобусы из Петербурга в Финляндию запустят после открытия границ IMAGO/Emmi Korhonen/globallookpress

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Занимающаяся перевозками компания запланировала возобновить автобусные рейсы из Санкт-Петербурга в Финляндию. Поездки запустят после открытия границ. Об этом РИА «Новости» заявил представитель петербургской компании-перевозчика.

«Если они официально откроют границу для автобусов, да, мы запустим», — отметила собеседница издания.

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Она добавила, что в таком случае билеты сразу же поступят в продажу. Приобрести их можно будет на сайте компании.

Ранее финские СМИ сообщили о намерении Финляндии открыть 14 декабря контрольно-пропускные пункты «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра». Расположенные в 200 километрах от Петербурга КПП работали в круглосуточном режиме до 30 ноября. Руководство Финляндии планирует официально объявить об открытии пограничных пунктов 12 декабря.

Границу с Россией финская сторона закрыла из-за ситуации с беженцами, прибывающими в страну из стран Ближнего Востока, Африки и Индии.