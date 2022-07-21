Пессимисты и паникеры. Немцы раскритиковали правительство за шумиху вокруг «Северного потока»

Жители Германии раскритиковали власти за беспокойство вокруг «Северного потока». Читатели Der Spiegel и Die Welt назвали чиновников пессимистами и паникерами, заметив, что Россия, несмотря на санкции, исполняет обязательства по поставкам газа, сообщило РИА «Новости».

«Где сейчас все эти пессимисты, паникеры и те, кто свято верит нашим медиа? Путин снова и снова повторял, что поставки будут, но слышали ли вы об этом в немецких СМИ? Нет», — написал в комментариях пользователь с ником Sachsenbewohner.

Tobias-2yAhlo9ng напомнил, что Россия поставляла газ даже во время холодной войны и не нарушала условия договоров, а KarloErnesto предложил чиновникам за неимением новых тем для спекуляций обсудить жару.

«Северный поток» возобновил работу после 10-дневной профилактики. До этого «Газпрому» пришлось сократить подачу газа до 40% из-за действий Канады — она не вернула с ремонта одну из турбин. Скоро оборудование прибудет в Германию, а затем в Россию. Президент РФ Владимир Путин объявил, что страна всегда выполняла свои обязательства и не собирается прекращать.