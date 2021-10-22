Песня про Бандеру на Украине по запросам обошла Моргенштерна

За последнюю неделю на Украине песня «Батько наш Бандера, Украина — мати» стала популярнее нового трека Моргенштерна и Slava Marlow «Я не знаю». Ее ищут жители почти всех регионов республики. Она популярна как в Киеве, так и на юге страны в самопровозглашенных республиках.

Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на Google trends. В TikTok даже появился новый тренд — школьники поют ее в туалетах на перемене.

Агентство сообщило, что все началось в одной из киевских школ. Учащиеся решили потроллить учительницу, которую сочли «ватницей». Во время урока, когда педагог опрашивала школьников, некоторые из них начали петь и скандировать строки из этой песни. Известно, что сейчас учительница отказывается выходить на работу.

Ранее к 30-летию независимости Украины была выпущена памятная медаль с профилем националиста и военного преступника Степана Бандеры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до этого могли додуматься только враги республики, пытающиеся исказить историю.