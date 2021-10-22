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    22 октября 2021, 22:57

    Песня про Бандеру на Украине по запросам обошла Моргенштерна

    Песня про Бандеру на Google trends обошла Моргенштерна на Украине

    Анастасия Кукова

    За последнюю неделю на Украине песня «Батько наш Бандера, Украина — мати» стала популярнее нового трека Моргенштерна и Slava Marlow «Я не знаю». Ее ищут жители почти всех регионов республики. Она популярна как в Киеве, так и на юге страны в самопровозглашенных республиках.

    Песня про Бандеру на Украине по запросам обошла Моргенштерна

    Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на Google trends. В TikTok даже появился новый тренд — школьники поют ее в туалетах на перемене.

    Агентство сообщило, что все началось в одной из киевских школ. Учащиеся решили потроллить учительницу, которую сочли «ватницей». Во время урока, когда педагог опрашивала школьников, некоторые из них начали петь и скандировать строки из этой песни. Известно, что сейчас учительница отказывается выходить на работу.

    Ранее к 30-летию независимости Украины была выпущена памятная медаль с профилем националиста и военного преступника Степана Бандеры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до этого могли додуматься только враги республики, пытающиеся исказить историю.