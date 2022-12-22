Мир 22 декабря 2022, 13:33 Песков заявил об отсутствии призывов к мирному урегулированию на встрече Байдена и Зеленского Представитель Кремля Песков: Байден и Зеленский на встрече не обсуждали вопросы мира РИА «Новости»

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Отсутствие готовности президентов США и Украины прислушаться к требованиям России вызвало сожаление. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит Зеленского в Вашингтон.

Он добавил, что президент США Джо Байден так и не предостерег украинского коллегу от опасности продолжения атак на мирное население Донбасса и не стал поднимать вопросы о мирном урегулировании кризиса.

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«Можем констатировать с сожалением тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России», — заявил Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что стороны не поднимали вопросов и об установлении мира на территории, где сейчас происходит конфликт. Он добавил, что тема не фигурировала в диалоге двух президентов ни в каком виде.

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский встретились на переговорах в Вашингтоне в минувшую среду, 21 декабря. В ходе диалога глава Белого дома пообещал предоставить украинским войскам новое вооружение, в том числе ракетную батарею системы противовоздушной обороны Patriot.