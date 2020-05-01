Песков заявил об отсутствии официальной информации о главе КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов РИА «Новости», располагает ли Кремль какой-либо официальной информацие о состоянии здоровья лидера Северой Кореи Ким Чен Ына.

«Нет», — привело ответ представителя Кремля агентство.

Не смог подтвердить или опровергнуть слухи о смерти руководителя КНДР и руководитель депутатской группы дружбы с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что официальной информации нет.

«Я отвечаю за группу дружбы, и с посольством общаюсь я. Если бы информация была, мне бы сказали», — пояснил он.

Ранее агентство Yonhap выпустило заявление сбежавшего 10 лет назад из Пхеньяна правозащитника Чи Сон Хо. Он со ссылкой на свои источники заявил, что Ким Чен Ын скончался после перенесенной операции на сердце. При этом он отметил, что вероятность случившегося равна 99%.

По словам правозащитника Центральный комитет Трудовой партии КНДР сделает официальное заявление в ближайшие выходные. Пост главы Северной Кореи займет Ким Е Чжон — младшая сестра Ким Чен Ына.