Мир 10 декабря 2023, 15:36 Песков заявил о желании ОАЭ и Саудовской Аравии развивать отношения с Россией Кремль заявил о наличии политической воли для развития отношений с ОАЭ Markus Mainka / Global Look Press

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Переговоры президента России Владимира Путина с руководством ОАЭ и Саудовской Аравии во время его недавней поездки на Ближний Восток показали широкие перспективы для взаимодействия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам официального представителя Кремля, эти переговоры вызвали большой интерес в мире. И ОАЭ, и Саудовская Аравия — это важные партнеры России в арабском мире, которые играют ключевую роль в стабилизации глобальных рынков энергоносителей и имеют влияние в регионе, отметил Песков.

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«Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений», — подытожил пресс-секретарь.

Поездка Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию укрепила его позиции на международной арене. Этот визит изменил стратегический расклад на Ближнем Востоке, заметили в Китае. В Великобритании заявили, что прием Путина на высоком уровне в Абу-Даби и Эр-Рияде разочаровал западных политиков.