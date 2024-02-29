Мир 29 февраля 2024, 19:36 Песков заявил о вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине Песков: Великобритания помогает Украине людьми и разведывательными данными РИА «Новости»

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Великобритания фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине, оказывая поддержку своими людьми и разведданными. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил RTVI.

«Ни для кого не секрет, что британцы оказывают разные формы поддержки. <…> И людьми на месте, и разведданными, и так далее, и тому подобное», — сказал он.

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Также Песков отметил, что у Кремля нет данных о помощи начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина Украине.

«Администрация президента России не располагает такими данными, но, наверное, нашим военным об этом известно», — отметил пресс-секретарь президента.

Газета The Times ранее сообщила, что Тони Радакин секретно оказывает помощь Украине в разработке боевых планов, в том числе он является автором стратегии атак на военные корабли Черноморского флота ВМФ России.

В сентябре 2023 года Россия ввела санкции против адмирала. В МИД РФ тогда указали, что Тони Радакин занимается курированием подготовки украинских военных в Соединенном Королевстве.