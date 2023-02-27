Мир 27 февраля 2023, 13:27 Песков заявил о необходимости тщательного анализа мирного плана Китая по Украине Песков: Кремль с вниманием относится к мирному плану Китая, его нужно изучить РИА «Новости»

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Детали мирного плана Китая по урегулированию украинского конфликта нужно тщательно проанализировать с учетом интересов всех сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле относятся к предложению КНР с большим вниманием, сообщил ТАСС.

Песков отметил, что любые попытки разработать план по переводу конфликта в мирное русло заслуживают внимания.

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«С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», — подчеркнул он.

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Представитель Кремля добавил, что детали мирного плана Китая должны быть предметом тщательного анализа. Важно, чтобы интересы всех сторон были учтены. Это очень напряженный процесс, заключил пресс-секретарь президента.

План Китая ранее прокомментировали и на Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба назвал его «интересным документом». По его словам, украинская сторона не согласна по меньшей мере с одним пунктом. Он касается отказа от односторонних санкций. В остальном, как уточнил министр, на Украине продолжают изучать предложения Китая, чтобы затем сделать собственные выводы.