Мир 10 июля 2023, 14:10 Песков заявил о намерении России получить разъяснения Турции по передаче «азовцев» Украине Представитель Кремля Песков: рассчитываем на объяснения Турции о передаче главарей «Азова» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия намерена получить разъяснения турецкой стороны по поводу передачи лидеров «Азова»* киевскому режиму. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается возвращения главарей „азовцев“, то да, это нарушение имевшихся договоренностей. Мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы уже и начали делать», — пресс-секретаря российского лидера процитировали «Известия».

Реклама

Песков отметил, что Турция продолжает поддерживать диалог с РФ на высшем уровне. Российская сторона намерена использовать эти каналы для разъяснения своей позиции, но учитывать сложившуюся ситуацию в дальнейших договоренностях. Он добавил, что передача «азовцев»* не повлияет на сотрудничество с Турцией по строительству газового хаба.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении командиров националистического батальона «Азов»* 8 июня. Согласно договоренностям, они должны были находиться в Турции до окончания конфликта.

Песков заявил, что выдача националистов произошла под давлением НАТО перед предстоящим саммитом альянса в Вильнюсе. Он также связал произошедшее с провалом украинского контрнаступления.

* Запрещенная в России террористическая организация.