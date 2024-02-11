Мир 11 февраля 2024, 14:12 Песков заявил о достижении цели интервью Карлсона с Путиным Песков: главная задача интервью Карлсона с Путиным успешно достигнута Kremlin Pool/Global Look Press

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Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным должно было донести до западной аудитории позицию России, и оно достигло этой цели. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, интервью смогло проинформировать Запад о мнении Путина. Песков указал, что число просмотров беседы превысило «рейтинги самых рейтинговых вещателей мира».

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«То есть, таким образом, главная задача — чтобы Путина услышали и увидели — мне кажется, вполне успешно достигнута», — сообщил представитель Кремля.

Ранее Песков обратил внимание, что Карлсон искренне пытался разобраться в острых политических вопросах. Репортер позволил своей аудитории самостоятельно составить мнение о Путине и России, отметил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что граждане США традиционно мало интересуется зарубежьем. Песков также добавил, что американский журналист тщательно готовился к встрече с главой государства.