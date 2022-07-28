Песков заявил, что вопросы по турбине Siemens нужно задавать «Газпрому»

Вопросы о транспортировке турбины для «Северного потока» следует задавать «Газпрому», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не имеет возможности отслеживать все этапы доставки агрегата, сообщило РИА «Новости».

Песков назвал «технологическим» вопрос с доставкой «канадской турбины».

«Мы в администрации <…> надеемся, что она в ближайшее время все же как-то доберется до места работы, будет смонтирована, и будут произведены пуско-наладочные работы», — отметил пресс-секретарь президента. Он добавил, что необходим также ремонт другой турбины, но по этому вопросу лучше обратиться в «Газпром».

Представитель Siemens Energy накануне заявил, что турбины «Газпрома» якобы исправны. Заявление объяснили тем, что не получали от российской компании уведомлений о неисправности агрегатов.