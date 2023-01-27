Мир 27 января 2023, 14:44 Песков заявил, что Россия с пониманием отнеслась к ужесточению миграционной политики Казахстана Представитель Кремля Песков: важно, чтобы не нарушались права россиян в Казахстане Unsplash

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В Кремле прокомментировали решение Казахстана ужесточить миграционную политику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с пониманием относится к отмене «визарана», но при этом выразил надежду, что права россиян не будут ущемлены, передал ТАСС.

Песков отметил, что в странах Евразийского экономического союза сейчас находятся много иностранцев, которые прибыли в то или иное государство для работы или могут находиться транзитом. По его мнению, в таком случае нужно требовать "вид на жительство", чтобы не было нелегальных мигрантов.

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«Понятно, что страны хотят вести учет, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан. Для этого просто нужно оформлять вид на жительство, но, безусловно, наши соответствующие власти находятся в контакте», — прокомментировал он.

С 27 января в Казахстане поменялись правила для въезжающих в страну иностранцев. С этого дня граждане ЕАЭС, в которую входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия, смогут находиться в стране до 90 суток. То есть въезжать в республику и находиться там до трех месяцев, но не более двух раз в год.

Астана также сократила сроки пребывания для граждан из других стран, у которых безвизовый режим с республикой. Они не должны находиться в Казахстане более 30 дней. Одним словом, обнулений, как прежде, не будет