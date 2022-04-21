Песков заявил, что у бойцов ВСУ в Мариуполе есть шанс сложить оружие

Несмотря на блокировку «Азовстали» и признание Мариуполя освобожденным, украинские бойцы по-прежнему могут добровольно сложить оружие. Об этом на ежедневном брифинге напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«Была и остается возможность для украинских военнослужащих сложить оружие и выйти по обозначенным коридорам», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что такая возможность у них была еще до вчерашнего предложения украинского лидера Владимира Зеленского об их обмене. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил об открытии гуманитарного коридора для выхода из комбината «Азовсталь» 19 апреля. Тогда же боевикам в очередной раз предложили сдаться в плен, на призыв откликнулись пять человек.

Украинские военные и бывшие бойцы нацбатальонов регулярно рассказывают о хороших условиях содержания в российском плену. Всего с начала спецоперации в плен на территории Донбасса сдались свыше трех тысяч человек.