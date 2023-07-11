Мир 11 июля 2023, 14:41 Песков заявил, что Турцию в Европе не ждут и порекомендовал снять «розовые очки» Представитель Кремля Песков: Турция не должна носить «розовые очки», ее в Европе не ждут Freepik

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил шансы Турции стать членом Европейского союза. По его словам, республику в Европе видеть не хотят.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что курс Турции становится более проевропейским, но были периоды и менее интенсивного ориентирования на Запад.

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«Если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцев. И здесь наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки», — Пескова процитировало РИА «Новости».

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что вступление Швеции станет возможным только после того, как Турцию примут в ЕС. Он заявил, что его страну заставляют ждать обещанного уже полвека. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о том, что Эрдоган согласился снять вето на вступление в альянс Швеции. При этом шведская сторона в ответ решила поддержать принятие Турции в Евросоюз.

Политолог Алексей Ярошенко предрек Эрдогану потерю статуса лидера всех мусульман. По его словам, к этому приведет снятие вето на вступление Швеции в НАТО.