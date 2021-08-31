Песков заявил, что США могут повлиять на решение Зеленского по Минским соглашениям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Он считает, что Джо Байдену удастся повлиять на решение Зеленского по поводу Минских соглашений. Об этом написало РИА ФАН.

«США могут использовать свое влияния на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации Минских соглашений», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что президент Украины вместе с делегацией остановился в гостинице, которая находится через дорогу от Белого дома, где и пройдут переговоры с Джо Байденом.