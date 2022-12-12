Важное 12 декабря 2022, 14:42 Песков заявил, что Россия выступает за всестороннее соблюдение прав косовских сербов Представитель Кремля Песков: РФ выступает за обеспечение прав и интересов косовских сербов

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Россия выступает за «абсолютное обеспечение» прав косовских сербов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что главное — «обеспечить интересы сербов». Россия считает, что стороны должны предпринимать «усилия мирного характера», чтобы ситуацию удалось урегулировать дипломатическим путем.

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«Мы выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены, чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, которые имеют к ситуации отношение», — резюмировал Песков.

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Он добавил, что власти Сербии не обращались к России за помощью в связи с обострением ситуации вокруг частично признанного Косова. Об этом написал RT. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия в любом случае «дорожит братскими отношениями с сербами» и «болеет всей душой» за то, чтобы напряженность исчезла, добавили «Известия».