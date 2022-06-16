Песков заявил, что Россия не будет повторять риторику Байдена

Власти России не будут «зеркалить» публичные высказывания президента США Джозефа Байдена в свой адрес. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств», — сказал он.

Песков отметил, что лидеры некоторых стран демонстрировали такое поведение. Однако Россия уподобляться этому не будет. Таким образом Песков ответил на вопрос, как власти РФ относятся к нелицеприятным высказываниям Байдена в свой адрес.

Также он отметил, что жители других государств могут дать более точную оценку своим лидерам. По его словам, в компетенции России — реакция на недружественные действия в ее адрес.

«Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это — не наше дело. Наше дело — те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», — подытожил Песков.