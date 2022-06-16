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    16 июня 2022, 09:30

    Песков заявил, что Россия не будет повторять риторику Байдена

    Песков заявил, что Россия не будет оскорблять лидеров других стран

    Анна Усачева

    Власти России не будут «зеркалить» публичные высказывания президента США Джозефа Байдена в свой адрес. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Песков заявил, что Россия не будет повторять риторику Байдена

    «Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств», — сказал он.

    Песков отметил, что лидеры некоторых стран демонстрировали такое поведение. Однако Россия уподобляться этому не будет. Таким образом Песков ответил на вопрос, как власти РФ относятся к нелицеприятным высказываниям Байдена в свой адрес.

    Также он отметил, что жители других государств могут дать более точную оценку своим лидерам. По его словам, в компетенции России — реакция на недружественные действия в ее адрес.

    «Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это — не наше дело. Наше дело — те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», — подытожил Песков.