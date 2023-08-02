Мир 02 августа 2023, 06:41 Песков подтвердил, что Россия готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке Пресс-секретарь Песков: Россия вернется к зерновой сделке после выполнения ее условий РИА «Новости»

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Как только российскую часть черноморских соглашений выполнят, страна сможет вернуться к зерновой сделке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал об этом РИА «Новости».

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — предупредил он.

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Дмитрий Песков прокомментировал заявление постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что российская сторона готова обсудить свое участие в соглашениях по вывозу зерна из украинских портов. По ее мнению, шансов на возобновление договоренностей с каждым днем становится все меньше.

Зерновая сделка действовала около года, но 17 июля Россия объявила о выходе из нее из-за невыполнения договоренностей — разблокировки поставок отечественных удобрений и сельхозпродукции. По словам президента Владимира Путина, несмотря на изначальную цель договоренностей — обеспечить продовольствием беднейшие страны — около 70% вывезенных грузов осели в обеспеченных государствах, преимущественно Евросоюзе. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что киевский режим использовал соглашения для поставок наркотиков и нефти, а не кукурузы.