Песков заявил, что Россия достигнет всех целей спецоперации на Украине

Все поставленные задачи перед российской армией во время специальной операции на Украине будут достигнуты в полном объеме. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все поставленные цели перед ВС РФ будут достигнуты в полном объеме», — заявил он.

Также Песков выразил надежду, что в ходе переговоров российской делегации удастся подписать некий документ с Украиной.

«На пути к нормализации обстановки это станет важным шагом», — заявил помощник президента.

Также Песков, объясняя схему оплаты западными странами за трубный газ рублями, сообщил, что для потребителей ничего не поменяется. Представитель Кремля сказал, что оплата пройдет в валюте, прописанной в контракте, но на счет «Газпрома» поступят рубли, которые потребители приобретут за евро.