Песков заявил, что не слышал выступления Зеленского с цитатами Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать выступление украинского лидера на Генеральной ассамблее ООН, где он запутался в цитатах Владимира Путина. Песков пояснил, что пока не слышал выступления президента Украины.

«Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», — привело цитату представителя Кремля РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил, что сегодня ни одна страна не может надеяться на соблюдение своих прав на международном уровне.



В качестве подтверждения своих слов он привел слова президента России Владимира Путина, в которых он предупреждал об опасности потери авторитета и легитимности ООН. В своем выступлении российский лидер утверждал, что отсутствие коллективных договоренностей приведет к тому, что в странах начнется развитие диктатуры, сокращение свобод и уменьшение реальной демократии.



«Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства», — процитировал Путина Зеленский. При этом украинский лидер отметил, что это часть выступления их «мюнхенской речи» Путина 2007 года. Но на самом деле президент России произнес ее на выступлении на Генеральной ассамблее ООН в 2015 году.