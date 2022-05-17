Песков заявил, что на Западе нет свободы слова и демократии

СМИ на Западе существуют в условиях отсутствия свободы слова, а жители этих стран не знают о настоящей демократии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«Свободы СМИ „в идеальном понимании“ на Западе нет, как не существует и идеальной демократии», — сказал Песков во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

Песков сообщил, что Россия уже имеет собственную идеологию. В ее основе лежат отстаивание своих интересов и здравый патриотизм. По словам представителя Кремля, жители России стремятся жить нормально, развиваться, получать знания, а также становиться здоровыми, современными и технологичными. Он считает, что эти желания россиян также можно отнести к государственной идеологии.

«Разве это не идеология? С моей точки зрения, это и есть идеология. И она у нас уже есть», — подчеркнул Песков.