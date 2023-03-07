Мир 07 марта 2023, 13:26 Песков заявил, что Москва внимательно следит за высказываниями Пекина по теме Украины Представитель Кремля Песков: Москва внимательно относится к позиции Китая по Украине РИА «Новости»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва следит за высказываниями ближайшего партнера, Китая, по теме украинского конфликта. При этом пресс-секретарь президента РФ выразил несогласие с последним заявлением Пекина, что кризисом на Украине руководит невидимая рука, передал ТАСС.

«Здесь, наверное, мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это рука США. Вашингтон не хочет завершения конфликта и сделает все для его продолжения. Это и есть видимая рука», — сказал он.

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7 марта министр иностранных дел КНР Цинь Ган на ежегодной пресс-конференции заявил, что невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и эскалации и пытается использовать кризис на Украине в своих геополитических замыслах.

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При этом Цинь Ган подчеркнул, что китайско-российские отношения не несут угрозы третьим странам. По его словам, Пекин и Москва выстроили новую модель международных отношений и не подвержены вмешательству со стороны других государств.