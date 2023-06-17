Мир 17 июня 2023, 18:57 Песков заявил, что Германия следует в фарватере США в ущерб своим интересам Песков: Германия «стреляет себе в ногу», следуя в фарватере США Unsplash

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Германии решило следовать «в фарватере США». При этом пользы государства от такой политики нет, сообщил представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«К нашему сожалению, руководство ФРГ ситуацию де-факто привело в соответствии с ситуацией де-юре. Германия, видимо, для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, и быть примерным членом НАТО, который выполняет все установки из Вашингтона. Потому что НАТО руководит именно Вашингтон, там никакого коллективного руководства нет. Делает это Германия, стреляя себе в ногу», — сообщил Песков.

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По его словам, конкурентоспособность промышленности Германии во многом держалась на российском газе. Теперь же, когда ФРГ само лишило себя этих конкурентных преимуществ, это скажется «самым негативным образом» на экономике европейской страны.

«Но Германия продолжает даже в ущерб своих граждан следовать в фарватере американцев», — подытожил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что речь российского лидера Владимира Путина на ПМЭФ услышат на Западе.