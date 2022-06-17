Песков заявил, что экономика стала заложницей мировой политики

Экономика в текущее время становится заложницей мировой политики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, становится заложницей мировой политики. Она кладется на алтарь политики как жертва», — сказал он в интервью Первому каналу.

По его словам, текущий продовольственный кризис связан с решением политиков из США и ЕС, которые ввели ограничения на поставку удобрений и зерна из РФ и Белоруссии. Он высказал мнение, что власти Евросоюза и Штатов допустили грубую ошибку.

Песков подчеркнул, что благодаря мерам, заранее принятым в соответствии с концепцией продовольственной безопасности, все риски были учтены. Россия полностью обеспечивает свои потребности и не столкнется с дефицитом.

Накануне представитель Кремля заявил, что экономика России чувствует себя лучше, чем можно было ожидать.