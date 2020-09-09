Песков высказался об отрывках о Путине из книги экс-адвоката Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна, которые он привел в своей книге «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа».

Коэн написал, что Дональда Трамп называл Путина диктатором, царем и богатейшим человеком мира.

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге», — сказал Песков РИА «Новости». Так он прокомментировал заявления Трампа о «триллионном состоянии» российского президента.

В США 8 сентября стартовали продажи книги Майкла Коэна. Он написал, что Трамп видел в Путине пример для подражания и восхищался его способностью установить контроль над огромной страной.

«Если подумать об этом, Путин контролирует 25% российской экономики, включая разнообразные крупные бизнесы, как „Газпром“. Представь контроль над 25% состояния страны. Разве это не чертовски восхитительно?» — цитирует книгу адвоката агентство экономических новостей «Прайм».

Трамп также якобы говорил автору книги, что Путин использует российских олигархов как собственный кошелек.

«Это все, что они делают — инвестируют деньги Путина. Есть банк в Швейцарии, у которого только один клиент… Я знаю это наверняка. Путин владеет более чем триллионом долларов», — якобы говорил американский президент.

Майкл Коэн был фигурантом дела о «вмешательстве» России в дела США. В 2018 году его признали виновным в незаконных сделках и лжесвидетельстве в Конгрессе США и приговорили к трем годам тюрьмы. В 2020 году его отпустили под домашний арест из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.