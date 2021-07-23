Песков высказался о ситуации с картой Крыма на сайте Олимпийских игр

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с границами Крыма на сайте Олимпийских игр. Он назвал это «поводом для действий», написало РИА ФАН.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на сайте Олимпийских игр карту, на которой Крым был отделен от Украины границей. После реакции Киева МОК исправил карту, «присоединив» на ней Крым к Украине, и извинился.

Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация стала поводом, чтобы российские спортивные чиновники и российское посольство начали предпринимать «соответствующие действия» и задавать вопросы.