Песков высказался о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, в беседе с RT прокомментировал идею лидера Украины Владимира Зеленского о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
«Мы с такой формулировкой категорически не согласны и считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма», — заявил Песков.
Он также заявил, что стоит спросить самих крымчан о причинах, по которым они решили воссоединиться с Россией. Они лучше смогут рассказать о своей реакции и, помимо этого, напомнят предысторию событий.