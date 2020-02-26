Песков высказался о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

«Мы с такой формулировкой категорически не согласны и считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма», — заявил Песков.

Он также заявил, что стоит спросить самих крымчан о причинах, по которым они решили воссоединиться с Россией. Они лучше смогут рассказать о своей реакции и, помимо этого, напомнят предысторию событий.