10 мая 2023, 23:30
Песков выразил уверенность в том, что Артемовск будет освобожден
Песков: Россия не сомневается, что Артемовск будет освобожден
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль уверен в освобождении Артемовска российскими бойцами и сохранении над ним контроля. Об этом он сказал в интервью телеканалу республики Сербской (Босния и Герцеговина) ATV.
«Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят, дальше он будет удерживаться. Ну, а как будет выстроена тактика и стратегия на будущее — это прерогатива военных, я не могу в это вмешиваться», — сказал Песков.
Реклама
В этом же интервью Дмитрий Песков назвал причины проведения спецоперации на Украине. По его словам, к этому привели множество ошибок, допущенные западными странами. Коллективный Запад действительно «сделал очень много плохого». В том числе речь шла о развале Советского Союза и расширении НАТО на восток.
Ранее сообщалось, что штурмовые отряды российских сил продолжили наступление и освобождение кварталов на северо-западе и западе Артемовска. Действия противника на флангах сдерживают подразделения воздушно-десантных войск.
Дмитрий Песков
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Реклама
Реклама