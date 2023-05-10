Мир 10 мая 2023, 23:30 Песков выразил уверенность в том, что Артемовск будет освобожден Песков: Россия не сомневается, что Артемовск будет освобожден РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль уверен в освобождении Артемовска российскими бойцами и сохранении над ним контроля. Об этом он сказал в интервью телеканалу республики Сербской (Босния и Герцеговина) ATV.

«Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят, дальше он будет удерживаться. Ну, а как будет выстроена тактика и стратегия на будущее — это прерогатива военных, я не могу в это вмешиваться», — сказал Песков.

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В этом же интервью Дмитрий Песков назвал причины проведения спецоперации на Украине. По его словам, к этому привели множество ошибок, допущенные западными странами. Коллективный Запад действительно «сделал очень много плохого». В том числе речь шла о развале Советского Союза и расширении НАТО на восток.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды российских сил продолжили наступление и освобождение кварталов на северо-западе и западе Артемовска. Действия противника на флангах сдерживают подразделения воздушно-десантных войск.