Песков выразил несогласие с докладом разведки США о «вмешательстве» РФ в выборы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на доклад разведки США, в котором Россию обвинили во «вмешательстве» в американские выборы, написало РИА «Новости».

Представители Управления национальной разведки США выпустили доклад с требованием ввести санкции в отношении нашей страны. В документе говорится, что президент РФ Владимир Путин якобы дал поручение спецслужбам очернять кандидатуру Джозефа Байдена, сообщил сайт URA.ru.

«Мы не согласны с докладом. РФ не вмешивалась ни в предыдущие выборы [в США], ни в выборы 2020 года. РФ не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого-бы то ни было из кандидатов», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Кремль считает доклад «неправильным, безосновательным и бездоказательным». По мнению пресс-секретаря Путина, эти материалы нужны в качестве предлога для введения новых ограничений в адрес России.