Песков усомнился в сверхблизком сближении Белоруссии и США

Отношения Белоруссии и США — суверенное право двух стран. Россия не намерена в них вмешиваться. Но в Кремле считают, что «сверхблизкое сближение» Минска и Вашингтона маловероятно.

«По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении. Но в данном случае мы не можем комментировать и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он добавил, что взаимоотношения — абсолютно суверенное право и его реализация Белоруссии и США.

В начале февраля госсекретарь США Майк Помпео провел в Минске переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Американец пообещал полностью обеспечить страну нефтью и помочь построить суверенное государство. Глава Минска, в свою очередь, заявил, что поддержит США в Донбассе.

Как объяснила «360» политолог Наталия Елисеева, таким поведением Лукашенко себя продает и пытается усидеть сразу на трех стульях.