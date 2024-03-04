Мир 04 марта 2024, 12:40 Песков указал на вовлеченность Запада в конфликт на Украине Песков связал разговор военных в ФРГ о Крыме с вовлеченностью Запада в конфликт Sergey Aksyonov/Twitter.com/globallookpress

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Опубликованный разговор немецких офицеров о Крымском мосте является свидетельством вовлеченности Запада в конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Если разговор офицеров из ФРГ является частью государственной политики Германии, это будет иметь негативные последствия, добавил Песков.

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«Здесь, конечно же, предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин [канцлер ФРГ Олаф] Шольц контролирует эту ситуацию», — указал он.

В Кремле надеются, что узнают об итогах проверки, которую обещал провести канцлер Германии Олаф Шольц в связи со скандальной публикацией, заключил Песков.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян обнародовала расшифровку диалога высокопоставленных немецких офицеров. Военные в опубликованном разговоре подтвердили, что ФРГ прорабатывала вопрос уничтожения Крымского моста. Они упомянули, что для ударов по объекту потребуется много ракет Taurus.

После утечки радиоперехвата посла Германии Александра Ламбсдорффа вызвали в МИД России.