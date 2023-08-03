Мир 03 августа 2023, 12:17 Песков указал на укрепление БРИКС после принятия новых стран Песков: Россия не будет заявлять о своей позиции по БРИКС до саммита РИА «Новости»

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Расширение БРИКС стало предметом дискуссий. Россия не будет заявлять о своей позиции по принятию новых стран в объединение до обсуждения этого вопроса на саммите. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

«Расширение БРИКС в той или иной форме будет способствовать развитию и укреплению объединения», — подчеркнул представитель Кремля.

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Песков также обратил внимание, что введение единой валюты в рамках БРИКС и других объединений маловероятно в ближайшее время.

Заявки других стран на членство обсудят на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, который пройдет с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин примет участие в переговорах по видеосвязи. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР. Он выступил в поддержку скорейшего вступления в объединение государств, «удовлетворяющих критериям».