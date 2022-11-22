Мир 22 ноября 2022, 14:18 Песков указал на разногласия России и Турции по Сочинскому меморандуму Песков: Россия и Турция обсудят разногласия по выполнению Сочинского меморандума РИА «Новости»

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Разногласия проявляются в подходах России и Турции к выполнению Сочинского меморандума по Сирии. Но достигнуть договоренности поможет дружеский характер отношений между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

«Есть определенные нюансы в подходах РФ и Турции к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму», — отметил он.

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По словам Пескова, эти разногласия уже не раз были темой переговоров российского и турецкого лидеров. Найти точки соприкосновения помогают особые отношения между двумя странами, в основе которых — дружба, взаимопонимание и партнерство.

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По словам представителя Кремля, Россия понимает обеспокоенность Турции из-за обеспечения собственной безопасности. Но он предостерег стороны конфликта от дестабилизирующих шагов, которые могут еще больше осложнить положение дел.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев назвал лживыми данные о неизбирательности ударов Сирии по Идлибу, написал RT.