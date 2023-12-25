Важное 25 декабря 2023, 15:08 Песков указал на очевидность попыток из-за рубежа спровоцировать беспорядки в Сербии Песков: беспорядки в Белграде пытались спровоцировать из-за рубежа IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Протестные акции и беспорядки в сербской столице третьи силы пытались организовать в том числе и из-за рубежа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что власти Сербии смогут обеспечить в государстве порядок, и Россия не будет вмешиваться во внутренние дела другой страны.

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«Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной нам и партнерской Сербии», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что между Россией и Сербией сложились дружеские отношения, и страны объединяет общее историческое и культурное наследие. По его словам, сербское руководство примет все необходимые меры, чтобы самостоятельно урегулировать ситуацию.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подтвердил, что протестные акции в Белграде поддержали на Западе. Он добавил, что беспорядки организовали извне, чтобы ослабить власть действующего президента, который не согласился вводить антироссийские санкции.