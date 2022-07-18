Песков указал на несдержанность заявлений о России кандидатов на пост премьера Великобритании

Дипломатическая сдержанность не свойственна кандидатам на пост премьер-министра Великобритании. Особенно это касается их заявлений о России. Как сообщил ТАСС, это в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия фиксирует все заявления претендентов на пост главы правительства Великобритании, в которых ее упоминают.

«Все претенденты на этот пост не могут похвастаться, наверное, дипломатической сдержанностью, но, скорее, это их проблемы. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем», — заявил Песков.

Так он ответил на вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Великобритании на фоне русофобских заявлений кандидатов.

О готовности встретиться с российским лидером заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она отметила, что готова к переговорам с Путиным в случае избрания на пост премьер-министра Великобритании.

Кабмин Королевства фактически остался без руководителя после добровольной отставки Бориса Джонсона. Он продолжает исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы кабмина.

О готовности занять этот пост уже заявили несколько человек. Кроме Лиз Трасс свои кандидатуры выставили глава Минтранса Грант Шэппс и министр финансов Надим Захав.