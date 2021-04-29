Песков указал на «государство Икс», помогающее в организации белорусского заговора

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что некое «государство Икс» оказывает помощь в организации белорусского заговора, написало РИА ФАН.

«Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения „государства Икс“ такие действия выполнять невозможно, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что у Кремля есть конкретное понимание уровня вовлечения США в ситуацию в Белоруссии.

Ранее представитель Кремля сообщил, что глава России Владимир Путин готов начать диалог со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.