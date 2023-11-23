23 ноября 2023, 14:00
Песков указал на бесполезность поставок оружия Украине со стороны НАТО
Песков: накачивание Украины оружием не изменит хода СВО
НАТО продолжит накачивать Украину новейшим оружием, однако это не изменит ход спецоперации и не снизит решимость России. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
По словам Пескова, альянс продолжит улучшать тактико-технические характеристики тех видов оружия, которые передают Украине. Также НАТО будет больше вовлекаться в конфликт. Однако на спецоперацию это никак не повлияет.
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«Это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Президент Чехии Петр Павел сообщил, что войска стран — членов Евросоюза готовятся к конфликту «высокой интенсивности». По его словам, Североатлантический альянс воспринимает Россию как угрозу номер один.
Журналисты итальянского издания Fatto Quotidiano заявили, что в самом начале конфликта Украину могли бы спасти переговоры с российской стороной. В статье напомнили, что Запад еще не изобрел волшебного оружия, чтобы помочь ВСУ.
Дмитрий Песков
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