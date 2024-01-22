Важное 22 января 2024, 12:29 Песков сообщил об отсутствии контактов дипломатов с Трампом по украинскому вопросу Песков: российские дипломаты не общались с Трампом по украинскому вопросу Kyle Mazza/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Российские дипломаты не контактировали с бывшим президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у российских властей понимание того, как Трамп намерен добиться мира на Украине.

Реклама

«Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо. Никаких контактов на этот счет не было», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее Дональд Трамп пообещал сторонникам справиться с украинским конфликтом еще до инаугурации и похвастался, что «хорошо знает» президента России Владимира Путина и знаком с лидером Украины Владимиром Зеленским. При этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что Путин просто не стал бы брать трубку, если бы Трамп позвонил ему с предложениями по этой теме.

Кстати, слова Трампа не понравились и Зеленскому. Он призвал бывшего американского лидера «сначала подумать, потом говорить».