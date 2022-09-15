Песков сообщил о контактах Путина и Си Цзиньпина во время пандемии | 360°

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Песков сообщил о контактах Путина и Си Цзиньпина во время пандемии

Представитель Кремля Песков: президенты России и КНР в пандемию чаще созванивались

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин все время оставались на связи, даже во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отношения [России и Китая] многофакторные, они очень разветвленные, отсутствие возможности из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов, лидеры все время были на связи», — процитировал Пескова ТАСС.

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Он обратил внимание, что дальнейшему развитию и углублению двусторонних российско-китайских отношений ничего не мешало.

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Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала пандемии коронавируса выехал за пределы страны. Он прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 15 сентября в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры двух стран обстоятельно обсудят действия РФ на Украине.

Дмитрий Песков

Россия

Китай

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