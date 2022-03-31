Песков сообщил, что Путин получил проработанные механизмы оплаты за российский газ в рублях

Президент России Владимир Путин получил проекты проработанных механизмов оплаты западными странами поставок газа в рублях. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что в ближайшее время общественность также ознакомится с созданными схемами оплаты российского газа.

Ряд европейских стран заявил об отказе оплачивать поставки газа из России в рублях, поскольку в контрактах прописан способ оплаты в евро.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что странам Европы пора прекращать искать оправдание отказу платить за энергоносители в российской валюте.

При этом власти Словакии ранее заявили, что рассматривают вероятность оплаты поставки российского газа в рублях.