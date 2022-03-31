Песков сообщил, что Путин получил проработанные механизмы оплаты за российский газ в рублях
Песков: Путину предоставили механизмы оплаты за российский газ в рублях
Президент России Владимир Путин получил проекты проработанных механизмов оплаты западными странами поставок газа в рублях. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь уточнил, что в ближайшее время общественность также ознакомится с созданными схемами оплаты российского газа.
Ряд европейских стран заявил об отказе оплачивать поставки газа из России в рублях, поскольку в контрактах прописан способ оплаты в евро.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что странам Европы пора прекращать искать оправдание отказу платить за энергоносители в российской валюте.
При этом власти Словакии ранее заявили, что рассматривают вероятность оплаты поставки российского газа в рублях.