facebook_pixel
    31 марта 2022, 13:54

    Песков сообщил, что Путин получил проработанные механизмы оплаты за российский газ в рублях

    Песков: Путину предоставили механизмы оплаты за российский газ в рублях

    Максим Зинкин

    Президент России Владимир Путин получил проекты проработанных механизмов оплаты западными странами поставок газа в рублях. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Путин получил проработанные механизмы оплаты за российский газ в рублях

    Пресс-секретарь уточнил, что в ближайшее время общественность также ознакомится с созданными схемами оплаты российского газа.

    Ряд европейских стран заявил об отказе оплачивать поставки газа из России в рублях, поскольку в контрактах прописан способ оплаты в евро.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что странам Европы пора прекращать искать оправдание отказу платить за энергоносители в российской валюте.

    При этом власти Словакии ранее заявили, что рассматривают вероятность оплаты поставки российского газа в рублях.