Песков: Россия пока не будет помогать в разблокировке Суэцкого канала

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует помогать Каиру в разблокировке Суэцкого канала. По его словам, такого запроса пока не было.

Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Нет. Обращений не было», — прокомментировал Песков.

Происшествие случилось еще 23 марта. Каждый час простоя на канале обходится торговле в 400 миллионов долларов. Эта сумма будет увеличиваться со временем, так как в результате многие жизненно важные товары не удается доставить. ВМС США заявили, что контейнеровоз так и не получится убрать, они готовы направить помощь в Каир. 27 марта судно получилось немного сдвинуть с места. Для этого из-под него потребовалось извлечь 20 тысяч тонн донного грунта.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что 25 марта 185 судов не смогли пересечь Суэцкий канал. Происшествие повлияло на стоимость нефти марки Brent. Цена за баррель повысилась почти на 6%, достигнув значения 63,9 доллара. Тогда американские эксперты оценили ущерб в 9,6 миллиарда долларов. Убытки были нанесены всей мировой экономике.