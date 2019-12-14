Песков: «Россия остается островком стабильности в океане турбулентности»

По словам представителя Кремля, весь мир сейчас наблюдает за тем, как происходят масштабные изменения во всех областях международной политики и в отношениях между странами. Такое нельзя было представить себе еще 10 лет назад.

«Сейчас мы становимся свидетелями глубоких трансформаций и в дипломатии, и в международном праве, и в правилах поведения государств, и в межгосударственных отношениях, и с точки зрения обесценивания каких-то международных организаций», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Он назвал сложившееся положение вещей «временами перемен». При этом он отметил, что пока нормально в этой ситуации себя чувствует только наша страна.

«Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности» — пояснил он.

На вопрос, стала ли Россия сильнее в 2019 году, Дмитрий Песков ответил: «Да. Я в этом не сомневаюсь».