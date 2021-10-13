Песков: Россия готова увеличить транзит газа через Украину

Россия готова увеличить объем транзита газа через Украину в Европу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом написало РИА ФАН.

Для этого Украина должна предложить конкурентные условия транзита.

«Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия в рамках имеющихся контрактов максимально увеличила поставки газа в Европу.